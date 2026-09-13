Süper Lig'de Kocaelispor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Zor bir maç oynadıklarını belirten Buruk "Zor maç. Geçen sene 2 maçta da Kocaelispor'u da yenememiştik, psikolojik olarak bugün de mi kazanamayacağız dedik. Kaleci kurtarışları, sayılmayan gol, pozisyonlar... Çok fazla pozisyona girdik. Gol beklentimiz, rakip ceza sahası içi buluşmalar, hücum oynayan bir takım için çok iyiydi. Önemlisi topu içeri atmaktı. Rakip baştan sona hep uzun top oynadı. 1-0'dan sonra da 2-3 tane uzun top var. Onlar tehlikeli oldu. Sonunda kazandık. Maçı güzel bir şekilde bitirdik. Liderliğimiz devam ediyor. Galatasaray her maçı kazanmak zorunda." dedi.

OSIMHEN AÇIKLAMASI

Osimhen'in sakatlık durumuna ilişkin de konuşan Okan Buruk "Osimhen'in olması... Bu sadece oyuncu anlamında değil, sahada olması psikolojik anlamda bir güç. Onlar oynamak daha farklı oluyor. Bugün olsa 2-3 tane çok rahat atacağı pozisyon vardı. Deniz'in performansı da güzeldi. Osimhenli oyun, tabii ki hücumdaki baskılar hem ceza sahası içerisinde böyle bir golcü çok önemli. Osimhenli güçlüyüz. Osimhen olmadan da güçlüyüz, güçlü oyuncularımız var. Osimhen'i de arıyoruz. Çok baskılı oynadık ama bitirici santrforun olması çok önemli. Deniz'in performansından da memnun kaldım.

Trabzonspor bu hafta kaybetti. Motivasyonları yüksek olacak. Çok iyi kadroya sahipler. Onların tek isteği Galatasaray'a karşı kazanmak olacak. Biz de bu hafta hazırlanacağız. Oyuncularımız dönebilir mi, Osimhen ve Lemina'yı yetiştirebilirsek daha güçlü bir kadroyla çıkacağız." ifadelerini kullandı.

SPORTİNG HAKEMİNE TEPKİSİ DİNMEDİ

Sarı-kırmızılı teknik adam, Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları Sporting Lizbon maçı için de hakem tepkisinde bulundu. Okan Buruk, "Sporting maçında tartışılmaz bir kırmızı kart vardı. VAR'a çağırmayan Alman hakemin adını unuttum. Dingert... Dingil de dediler ama Dingert diyoruz biz. Sporting maçındaki VAR hakeminin ben olsam hakemlik hayatını bitiririm. Bir daha bu hakemin Şampiyonlar Ligi'nde maç almaması gerekiyor." dedi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Sporting Lizbon'a deplasmanda 3-1 kaybetmişti. Bu maçta Norveçli hakem Espen Eskas düdük çalmış ve Alman hakem Christian Dingert VAR'da görev almıştı.

Galatasaray, maçın ardından Norveçli hakem Eskas için UEFA'ya şikayet kararı almıştı.