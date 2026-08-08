Galatasaray, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Villarreal ile kozlarını paylaştı Hakem Kadir Sağlam'ın yönettiği ve RAMS Park'ta oynanan müsabaka saat 21.00'de başladı. OKAN BURUK KIRMIZI KART GÖRDÜ Mücadelenin ilk dakikaları çok gergin başladı. 2. Dakika: Villarreal penaltı kazandı. Pepe'nin çektiği topa müdahale etmek isteyen Lemina'nın elle müdahalesinin ardından hakem, penaltı noktasını gösterdi. Villarreal penaltıyı gole çevirirken, penaltı pozisyonuna itiraz eden Okan Buruk çılgına döndü. Dördüncü hakeme tepki gösteren Buruk, yoğun itiraz nedeniyle iki sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi. Buruk, karşılaşmayı tribünden takip etti. GALATASARAY EVİNDE MAĞLUP Sarı-kırmızılı takım karşılaşmayı ise 2-1 kaybetti. Konuk Villarreal'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Ayoze Perez ve 41. dakikada Georges Mikautadze kaydetti. Galatasaray’ın tek golü ise 5. dakikada Osimhen’den geldi. Galatasaray böylece yeni sezon öncesi son hazırlık maçını oynadı. Sarı-kırmızılı takım, RAMS Park’ta 14 Ağustos Cuma günü, Çorum FK karşısında Süper Lig’de sezonunun ilk maçına çıkacak.

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