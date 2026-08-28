UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşaması kura çekimi Monako’daki Grimaldi Forum’da gerçekleştirildi. Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe’nin rakiplerinin netleştiği kura çekiminde sarı-kırmızılı ekip, 1. torbadan son şampiyon Paris Saint-Germain ve İspanya devi Barcelona ile eşleşti. Dev rakiplerin belli olmasının ardından futbol kamuoyu, teknik direktör Okan Buruk’un haftalar önce söylediği kehanet gibi sözleri konuşmaya başladı.

1.5 AY ÖNCEKİ SÖZLERİ AKILLARA GELDİ

Okan Buruk’un 16 Temmuz tarihinde konuk olduğu Tivibu Spor yayınında sorulan bir soru, kura çekiminin hemen ardından sosyal medyada en çok paylaşılan içerikler arasına girdi. Yayında Buruk'a yöneltilen "Geçen seneyi referans aldığınızda 'Şampiyonlar Ligi'nde şu takım gelmese güzel olur', 'İstemiyorum kesinlikle şu takımı' dediğiniz var mı?" sorusu üzerine tecrübeli teknik adam, kura şansına dair esprili bir yanıt vermişti.

Buruk, o yayında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şampiyon takım var, Paris Saint-Germain var. Paris güzel bir deplasman taraftarlar için ama... Şampiyon takımı söyleyebiliriz ama ben söyleyince kesin gelir. Benim de böyle bir durumum var."

Tecrübeli çalıştırıcının korktuğu başına gelirken, son şampiyon PSG'nin kurada Galatasaray ile eşleşmesi sarı-kırmızılı taraftarlar arasında "Okan Buruk kehaneti" olarak yorumlandı.