Galatasaray'da bu sezon tüm kulvarlarda yalnızca 3 maç kaçıran ve Abdülkerim Bardakcı'nın ardından en çok süre alan oyuncu olan Barış Alper Yılmaz, özellikle Avrupa'daki performansıyla taliplerini artırdı.

Okan Buruk, enerjisi ve versatil yapısıyla Türkiye Kupası maçlarında dahi mutlaka süre verdiği 25 yaşındaki milli futbolcuyu u sezon sol kanat, sağ kanat ve santrfor mevkilerinde değerlendirdi.

AVRUPA'DAN CİDDİ İLGİ

TRT Spor'un haberine göre Barış Alper Yılmaz, bu sezon özellikle Avrupa'da gösterdiği performansla İtalyan devi Napoli'nin de radarına girdi. Milli futbolcunun, Napoli'nin listesinde yer aldığı belirtildi.

Öte yandan sezon başında teklifleri reddedilen Suudi kulüplerinin de başarılı hücumcuya hala ilgisinin sürdüğü ifade edildi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 41 maça çıkıp 3.074 dakika sahada kalan Barış Alper Yılmaz, 10 gol ve 14 asist ile 24 gole doğrudan katkı sağladı. Sözleşmesi 2028'de sona erecek olan 25 yaşındaki futbolcunun Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri ise 26 milyon euro...