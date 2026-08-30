Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Göztepe maçının ardından yabancı kuralı değişikliğini ele alarak, transfer sınırlamalarının kulüp için zorluk yarattığını açıkladı.

Buruk, "Yabancı kuralıyla ilgili değişiklik olmayacak diye bir açıklama gelmişti. Biz de buna göre hareket ettik. Bir anda geçen hafta kural değişti. O yüzden transfer dönemi bitene kadar da kural değişebilir. Maalesef bu kuralın yanlış olduğunu bütün Türkiye söylüyor" ifadelerini kullandı.

'ŞAMPİYONLAR LİGİ KURASI DEĞERLENDİRMESİ'

Şampiyonlar Ligi kurasını değerlendiren Buruk, "Şampiyonlar Ligi kurasından sonra herkesin beklentisi olabilir ama hatırlarsanız biz geçen sene kendi sahamızda Liverpool'u yenen Juventus'u yendik, Union Saint-Gilloise'ya yenildik. Kağıt üstünde tam tersini yazabilirdiniz. O yüzden burada önemli olan bence en iyi kadroyla, zamanlamayla, oyunla, konsantrasyonla maçlara çıkabilmek" dedi.

Teknik direktör, Victor Osimhen'in performansının geçen yıllara göre önemli şekilde arttığını vurgulayarak, "Osimhen'i geçen senelere göre bence çok daha iyi kullanıyoruz. Ona çok daha iyi top getiriyoruz. Bu bence önemli bir değer bizim için" notunu düştü.

Aleksey Batrakov'un performansını değerlendiren Buruk, "Aleksey'in performansından çok memnunum. Oyuna hareket getirdi. Çok fazla ceza sahası içerisine girebilen, orada topla buluşabilen, gole çok yakın bir oyuncu. Bu pozisyon için kendini geliştirindiğinde bence Galatasaray için önemli bir oyuncu olacak" değiştirildi.