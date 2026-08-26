Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Fransız ekibi Olimpik Lyon’u ağırlıyor. Groupama Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı, İtalya Futbol Federasyonundan Maurizio Mariani yönetecek. Kritik maçın ilk 11’leri de belli oldu.
Karşılaşmanın ilk 11’leri şöyle:
Olimpik Lyon: Greif, Maitland-Niles, Kluveirt, Niakhate, Vinicus, Morton, Tessmann, Tolisso, Nuamah, Fofana, Openda
Fenerbahçe: Ederson, Brown, Skriniar, Ake, Semedo, Guendouzi, Kante, Talisca, Greenwood, Oğuz, Vedat
FENERBAHÇE’DE 4 KRİTİK EKSİK
Fenerbahçe, Olimpik Lyon karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mert Günok, Çağlar Söyüncü ve Marco Asensio'nun yanı sıra kafa travması geçiren Kerem Aktürkoğlu, müsabakada forma giyemeyecek.
17 SEZONLUK HASRET
Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda en son 2008-2009 sezonunda lig aşamasına kalan sarı-lacivertli takımın, Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterebilmesi için Fransız ekibini organizasyon dışında bırakması gerekiyor. Fenerbahçe, turu geçerek 17 sezon sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeyi hedefliyor.