Roma'ya transferi sakatlık nedeniyle gerçekleşmeyen Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe'de kaldı. Sezona sarı-lacivertli forma altında devam edecek olan futbolcudan paylaşım geldi. Hollandalı futbolcu sahalar dönüş tarihini verdi.

Jayden Oosterwolde, Roma ile transferini sonuçlandırmak için İtalya'ya gitmişti. Ancak Hollandalı futbolcunun sakatlığı nedeniyle İtalyan ekibiyle anlaşma sağlanamamıştı.

Hollandalı futbolcu paylaşımında, "Sevgili Fenerbahçe taraftarları, Aralık ayı başında Kadıköy'de tekrar görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde’nin ameliyat olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Futbolcumuz Jayden Oosterwolde, sol bacak arka adalesindeki sakatlığı sebebiyle bugün Finlandiya’da, sakatlığı konusunda uzman bir hekim tarafından başarılı bir operasyon geçirmiştir.

Oyuncumuzun sağlık durumuna ilişkin yurt içi ve yurt dışında alanında uzman hekimlerle kapsamlı değerlendirmeler gerçekleştirilmiş; cerrahi ve cerrahi dışı tedavi seçenekleri tüm yönleriyle ele alınmıştır.

Uzman görüşleri doğrultusunda yapılan değerlendirmeler ve futbolcumuzun da görüşü neticesinde, uzun vadede oyuncumuzun sağlığı ve sportif kariyeri açısından en uygun tedavi yönteminin cerrahi müdahale olduğuna karar verilmiştir.

Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci sağlık ekibimiz tarafından yakından takip edilecektir.

Jayden Oosterwolde’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesini diliyoruz."