Trendyol Süper Lig'in 5'inci haftasında Amedspor, sahasında konuk ettiği İstanbul Başakşehir FK'yı 5-0 mağlup etti. Diyarbakır Stadyumu'nda 33 bin seyircinin izlediği karşılaşmada Gift Orban hat-trick yaptı.

Amedspor, sahasında İstanbul Başakşehir FM'yi ağırladı. Karşılaşmaya etkili başlayan Amedspor, ilk yarıda birçok gol pozisyonuna girdi. 45+1'inci dakikada Samual Ballet'in sağ kanattan yaptığı ortada Emin Bayram, topu uzaklaştırmak isterken kendi kalesine gönderdi ve ilk yarı 1-0 sona erdi.

İkinci yarıda baskısını artıran Amedspor, Furkan Soalp'in ortasında Gift Orban'ın kafa golüyle skoru 2-0 yaptı. E. Krasniqi'nin pasında bir kez daha ağları havalandıran Orban farkı 3'e çıkardı.

75'inci dakikada Krasniqi'nin asistinde üçüncü golünü atan Gift Orban hat-trick yaparken, Orban'ın yerine oyuna giren Mbaye Diagne de fileleri havalandırarak maçın skorunu 5-0 olarak belirledi.

Amedspor, 20 Eylül'de Diyarbakır Stadyumu'nda Beşiktaş'ı konuk edecek. Başakşehir FK ise Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.