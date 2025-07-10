Beşiktaş'ın uzun süredir kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Orkun Kökçü transferi sona ulaşıyor.

Milli yıldızın transferi için Lizbon’a uçan Başkan Serdal Adalı, Benfica Başkanı Manuel Rui Costa’yla masaya oturdu.

ANLAŞMA TAMAM

Fabrizio Romano'nun haberine göre Orkun Kökçü Beşiktaş'a transfer oluyor. Kulüpler ve oyuncular arasında sözlü anlaşmanın beklendiği gibi tamamlandığı ifade edilirken transferin resmi imzaya kaldığı aktarıldı.

Transfer bedeli ise 5 milyon Euro kiralama bedeli ve 25 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu içeriyor. Toplam 30 milyon Euro maliyeti olacak transferin 25 milyon Euro'luk bölümü ise 5 taksit halinde ödenecek.

Portekiz basınından A Bola ise, Orkun Kökçü'nün bir pürüz yaşanmaması halinde yarın İstanbul'da olacağını iddia etti. Yıldız orta sahanın Beşiktaş’tan senelik 6 milyon Euro net maaş alacağı öğrenildi.