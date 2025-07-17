Galatasaray taraftarı, Victor Osimhen’le yatıp kalkıyor, gelecek müjdeli haberin yolunu gözlüyor. Sarı-kırmızılı yöneticiler her türlü fedakârlığı yapmalarına rağmen Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis’in inadını bir türlü kıramıyor.

75 milyon Euro’luk serbest kalma bedelini ödemeyi kabul eden Cimbom, teminat mektubu, sonraki satıştan yüzde 20’lik pay ve Nijeryalı yıldızın 3 yıl boyunca İtalya’ya satılmaması şartıyla karşılaşmıştı. Laurentiis’in garip isteklerine rağmen sarı-kırmızılı idareciler pazarlık sürecinde geri adım atmama kararı aldı.

İKİ DEV TAKİPTE

Osimhen'i yeniden Galatasaray’a kazandırmaya kararlı olan yöneticiler hiçbir şartta masadan kalkmayacak, son ana kadar bu transferi bitirmeye çalışacak. Bu arada PSG’nin ilgisine Liverpool da eklendi. İngiliz devinin İspanya’da trajik bir trafik kazasında hayatını kaybeden Jota’nın yerine Victor Osimhen’i düşündüğü gelen haberler arasında...