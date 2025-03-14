Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray, ikinci yarının sonunda penaltıdan bulduğu golle 2-0 öne geçti.
Karşılaşmada 43. dakikada oynanırken Ramzi Safuri'nin, ceza alanı içinde topa elle yaptığı müdahale sonrasında hakem Ozan Ergün, Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla pozisyonu izleyerek penaltı noktasını gösterdi.
Hakemin penaltı noktasını göstermesinin ardından topu alan Galatasaray'ın penaltıcısı Victor Osimhen, Alvaro Morata'nın yanına giderek meşin yuvarlağı İspanyol yıldıza verdi. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Alvaro Morata, yaptığı vuruşla kaleci Kenan Piric ve topu ayrı köşelere göndererek ağları havalandırdı.