Galatasaray'ın yeni sezondaki hücum gücü, Victor Osimhen’in etrafında şekilleniyor. Sezona fırtına gibi giren golcü, şimdiden 5 gol ve 2 asistle takımını sırtladı. Okan Buruk’un da altını çizdiği değişim rakamlara yansıdı: Sarı-kırmızılıların maç başına çektiği 22 şutun neredeyse yarısı Osimhen’den geliyor. Geçen sezon maç başına 4.41 şut atan Osimhen, bu sezon ortalamasını 10.33’e çıkardı.

BURUK: DAHA İYİ KULLANIYORUZ

Topla buluşma sayısı aynı kalırken şut sayısının iki katından fazla artması, hücumların bitiş noktasının artık Nijeryalı forvet olduğunu gösteriyor. Gol ortalaması 0,68’den 1,67’ye yükselen Osimhen, bitiricilik oranını ise (%15,46’dan %16,13’e) neredeyse aynı seviyede tuttu. Yani daha çok pozisyona girerek skor üretimini artırdı. Teknik Direktör Okan Buruk, “Osimhen’i geçen senelere göre çok daha iyi kullanıyoruz. Ona çok daha iyi top getiriyoruz. Böyle olunca o da çok daha fazla pozisyona giriyor” sözleriyle dönüşümü özetledi.