Trendyol 1. Lig'de sezonun açılış mücadelesinde Boluspor, Manisa FK'yı konuk etti. Misafir ekip Manisa, 35'te Anziani (P) ve 45+4'te Lindseth'in golleriyle karşılaşmadan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Boluspor'un tek golünü ise 7'de Furkan Kaçmaz kaydetti. OYUNA GİRDİ 1 DAKİKA SONRA HASTANEYE GİTTİ Karşılaşmanın 58. dakikasında, Boluspor'un tek golünü atan Furkan Kaçmaz'ın yerine oyuna dahil olan Erdem Can Polat, yalnızca 1 dakika sonra sakatlandı. 59'uncu dakikada rakip futbolcu Kadir Kaan Yurdakul ile girdiği ikili mücadele sırasında dengesini kaybeden ve ayağı burkulan Polat, acı içinde yerde kaldı. Kısa sürede sağlık ekipleri sahaya girdi ve Erdem Can Polat'a ilk müdahale ambulansta yapıldı. Hastanede yapılan kontrollerin ardından 24 yaşındaki futbolcunun fibula kemiğinin kırıldığı tespit edildi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.