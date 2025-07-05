Fener Rum Patriği Bartholomeos, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı için konuştu.
Rum din adamı "Trabzonspor şampiyon olacak" sözleri ile sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
BÜYÜK YANKI UYANDIRDI
Sosyal medyada birçok farklı kesimden yorum alan ifadenin nedeni de tartışma konusu oldu. Bartholomeos'un ifadelerinin temenniden öte bir başarı dileme olduğuna dikkat çekildi.
3 sezondur şampiyonluk hasreti çeken Trabzonsporlu taraftarlar Fener Rum Patriği'nin kupasızlık özlemine gönderme yaptığını iddia etti. Bordo-Mavili kulüp en son 2021-2022 sezonunda uzun yıllar sonra şampiyon olmayı başarmıştı.