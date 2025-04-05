Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararlarını açıkladı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) bugün gerçekleştirdiği toplantının ardından, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 3 maç, Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti'ye 4 maç, Fenerbahçe Kaleci Antrenörü Sandro Zufic'e 4 maç, Fenerbahçeli futbolculardan Fred'e 3 maç, Mert Hakan Yandaş'a ise 1 maç ceza verildi. Ayrıca Fenerbahçe Sportif Direktörü Maria Branco para cezasına çarptırıldı.
Mourinho, Mert Hakan Yandaş ve Fred, 4 maçtan az ceza aldığı için Süper Lig'de görev alabilecek. Zufic ve Foti cezalarını önümüzdeki 4 maçta çekecek.
GALATASARAY İÇİN KARAR VERİLMEDİ
Galatasaray Kulübü henüz savunmasını vermediği için sarı-kırmızlılarla ilgili dosyalar görüşülmedi. Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay, PFDK'ye sevk edilmişti.
İŞTE VERİLEN CEZALAR: