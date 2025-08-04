Teknik direktör Jose Mourinho’nun verdiği rapor doğrultusunda sol kanat transferi için düğmeye basan Fenerbahçe, Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu için imza aşamasına geldi.

26 yaşındaki milli futbolcu için Benfica ile pazarlıklar son aşamaya gelirken sarı lacivertliler Portekiz'den bir ismi daha renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

İKİ UÇAK İNECEK

Fenerbahçe'nin bugün iki transfere imza atması bekleniyor. Portekiz'den İstanbul'a Koç ailesine ait iki uçak gelecek. 17.30'da Kerem Aktürkoğlu ile ilk uçak dönecek. 20.30'da bir diğer uçağın transferle İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Orta sahada 6 numara pozisyonuna takviye isteyen Jose Mourinho'nun çağrısına yanıt vermeye hazırlanan yönetim Florentino Luís'i de renklerine bağlamak istiyor. Portekiz'e giden ikinci uçakta Benfica'nın 25 yaşındaki Portekizli ön liberosunun olması muhtemel görünüyor.

Piyasa değeri 22 milyon Euro olarak gösterilen Florentino, Portekiz ekibi ile 177 resmi maça çıkarken 3 gol ve 5 asist kaydetti.