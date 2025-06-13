İspanyol devi Real Madrid, Arjantin’in River Plate takımında forma giyen 17 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Franco Mastantuono’yu transfer etti.
REAL MADRİD'TEN BÜYÜK YATIRIM
Eflatun-beyazlılar, genç yıldız için 45 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.
Avrupa’nın birçok kulübünün radarında olan Mastantuono, Real Madrid'in geleceğe dönük yatırımlarından biri olarak kadroya katıldı. Sağ kanatta görev yapan solak futbolcu, bire birdeki yeteneği, oyun zekâsı ve dripling kabiliyetiyle dikkat çekiyor.
River Plate altyapısından yetişen 17 yaşındaki Mastantuono, bu sezon gösterdiği performansla kısa sürede A takıma yükselmişti. Real Madrid, daha önce Endrick, Vinicius Jr. ve Rodrygo gibi Güney Amerikalı genç yetenekleri kadrosuna katarak büyük başarı elde etmişti.