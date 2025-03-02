Karşılaşmanın 54. dakikasında penaltıdan attığı golle takımına galibiyeti getiren Isco, maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Gol sevincim için tüm Real Madrid taraftarlarından özür diliyorum" dedi. Ayrıca, "Real Madrid’e minnettarım, her zaman kalbimde olacaklar" sözleriyle eski kulübüne olan bağlılığını dile getirdi.

Karşılaşmada Real Madrid erken dakikalarda Brahim Diaz’ın attığı golle öne geçti. Ancak ev sahibi Betis, Johnny Cardoso ve Isco’nun golleriyle skoru 2-1’e getirerek üç puanı hanesine yazdırdı.

Isco, maç sonrası yaptığı açıklamalarda sadece eski takımına değil, futbol dünyasındaki hakem tartışmalarına da değindi. "Tüm takımlar hakem kararlarından şikâyetçi oluyor, bu durum beni çok sıkıyor" diyerek, oyuncuların da hakemlere yardımcı olması gerektiğini belirtti. Isco, "Daha az kendimizi yere atmalı, temasları abartmamalı ve hakemleri yanıltmaya çalışmamalıyız. Oyuncular ve hakemler olarak birbirimize yardımcı olmalıyız" ifadelerini kullandı.

2013 yılında Málaga’dan Real Madrid’e transfer olan Isco, Madrid formasıyla 353 maça çıktı, 5 Şampiyonlar Ligi ve 3 LaLiga şampiyonluğu kazandı. Zinedine Zidane’ın efsane kadrosunun bir parçası olarak 2016-2018 yılları arasında üst üste üç Şampiyonlar Ligi zaferine katkı sağladı.

Madrid’den ayrıldıktan sonra 2022’de Sevilla’ya transfer olan Isco, burada bir sezon geçirdikten sonra şehrin diğer takımı Real Betis’e imza attı. Betis formasıyla yükselen performansı, onu LaLiga’nın dikkat çeken oyuncularından biri haline getirdi.

Bu yenilgi sonrası Real Madrid, ligde üçüncü sıraya geriledi. Ancelotti’nin ekibi, lider Atletico Madrid’in iki puan gerisinde ve Barcelona ile aynı puanda bulunuyor. Katalan ekibi, Real Sociedad karşısında galip gelirse Atletico’yu geçerek zirveye oturacak.