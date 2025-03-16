Kulübün dayandığı bu süre, FIFA'nın değil, futbolcuların uluslararası sendikası FIFPRO’nun bir önerisi. Oyuncu sağlığını koruma amacı taşıyan bu öneri, resmi bir kural niteliğinde değil ve yalnızca 40 sayfalık bir belgede yer alıyor.

2023 yılında FIFA, oyuncu refahını iyileştirmek adına yeni bir çalışma grubu oluşturmayı gündemine aldı. Bu grupta, 72 saatlik dinlenme süresi gibi konuların da ele alınması planlanıyor.

Real Madrid’in gelecekte nasıl bir tutum sergileyeceği belirsiz. Ancak kulüp, belirlenen fikstüre uymayı reddeder ve sahaya çıkmazsa, hükmen mağlup sayılabilir. Üst üste iki maçta sahaya çıkmayan bir takımın ise organizasyondan ihraç edilme riski bulunuyor.

Bu durum, Real Madrid’in açıklamasının hukuki dayanağını sorgulanır hale getiriyor. Eğer kulüp, 72 saat dinlenme şartı yerine getirilmediği gerekçesiyle maçlara çıkmama kararını uygularsa, ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.