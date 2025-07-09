2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı final maçında Paris Saint Germain (PSG) ile Real Madrid, MetLife Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Dev maça Raul Asencio'nun 6. ve Antonio Rüdiger'in 9. dakikada yaptıkları hatalar damga vurdu.

Karşılıklı ataklarla başlayan karşılaşmada PSG, sağ kanattan hücuma çıktı. Ceza sahasına yapılan ortayı kontrol eden Raul Asencio, oldukça rahat bir pozisyondayken bir anda topu ayağından açtı. Bu büyük hata sonrası topu kapan Ousmane Dembele, boş durumdaki Fabian Ruiz'i gördü. Fabian Ruiz de topu boş kaleye yuvarladı.

Bu golden üç dakika sonra bu kez Antonio Rüdiger'den inanılmaz bir hata geldi. Kendi yarı sahasının ortasında topla buluşan Alman savunmacı, pas vermek isterken topu ıskaladı. Bu hatayı iyi değerlendiren Ousmane Dembele, kaptığı topla birlikte ceza sahasına girer girmez yerden yaptığı plase vuruşla farkı ikiye çıkardı.

Maçın henüz 9. dakikasında yapılan iki inanılmaz hata sonrası 2-0 geriye düşen Real Madrid'de Raul Asencio ve Antonio Rüdiger, büyük üzüntü yaşadı.