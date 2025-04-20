İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) 32. hafta maçında, Real Madrid, sahasında Athletic Club Bilbao'yu konuk etti. Santiago Bernabeu Stadı’nda oynanan mücadeleyi Real Madrid 1-0 kazandı.
Real Madrid'de karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Arda Güler, 78. dakikada Luca Modric'in yerine oyuna dahil oldu. Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 90+3. dakikada Federico Valverde kaydetti.
Bu sonucun ardından puanını 69 yapan Real Madrid, haftayı lider Barcelona'nın 4 puan gerisinde tamamladı. Athletic Club Bilbao ise 57 puanda kaldı.