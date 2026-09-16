Trabzonspor'un anlaştığı Thomas Reis, bordo-mavili takımda teknik direktörlük görevine getirilen 13. yabancı futbol adamı oldu. Reis, bordo-mavili kulübün 59 yıllık tarihinde görev yapacak 45. teknik direktör olarak da kayıtlara geçti.

Yabancı ilk teknik adam olarak 1985-86 sezonunda Alman Jürgen Sunderman ile sözleşme imzalayan Karadeniz ekibinde, Werner Biskup (Almanya), Urbain Braems (Belçika), Georges Leekens (Belçika), Gordon Milne (İngiltere), Hans Peter Briegel (Almanya), Vahid Halilhodzic (Bosna Hersek), Sebastiao Lazaroni (Brezilya), Hugo Broos (Belçika), Şota Arveladze (Gürcistan), Edde Newton (İngiltere) ve Nenad Bjelica (Hırvatistan) görev yaptı.

4. Alman teknik adam

Reis, Trabzonspor'da Sundermen, Biskup ve Briegel'den sonra görev alacak 4. Alman teknik adam oldu. En fazla Almanya'dan teknik adamın görev yaptığı bordo-mavili takımda Belçika'dan 3, İngiltere'den 2, Bosna Hersek, Brezilya, Gürcistan ve Hırvatistan'dan 1'er teknik direktör çalıştı.

Yabancı teknik adamlarla şampiyonluk yok

Trabzonspor, tarihindeki 7 Süper Lig şampiyonluğunu da yerli teknik direktörlerle yaşadı. Bordo-mavililer, Ahmet Suat Özyazıcı ile 1975-76, 1976-77, 1979-80 ve 1983-84, Özkan Sümer ile 1978-79 ve 1980-81, Abdullah Avcı ile 2021-22 sezonunda ligde mutlu sona ulaştı.

Doğan dönemindeki teknik direktör

Trabzonspor, Mart 2023'te göreve gelen Ertuğrul Doğan'ın kulüp başkanlığı döneminde 6 teknik direktörle anlaştı. Bordo-mavili takımda sırasıyla Orhan Ak, Nenad Bjelica, Abdullah Avcı, Şenol Güneş ve Fatih Tekke görev yaparken Reis, 6. teknik adam oldu. İhsan Derelioğlu ve Hüseyin Çimşir de geçici olarak takımın başında kısa süreli kaldılar.