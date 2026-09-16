Süper Lig'de ilk 5 haftada 4 puan toplayarak 13. sırada yer alan Samsunspor'da dalaş bir ayrılık yaşandı... Forvet oyuncusu Marius Mouandilmadji, Olympiakos'a transfer oldu.

Olympiakos, 28 yaşındaki Çadlı golcünün bonservisi için 9 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı. Olympiakos'un bu tutarı 4 taksit halinde ödeyeceği öğrenildi. Mouandilmadji yeni takımıyla yıllık 1,3 milyon euro kazanacak

REKOR KIRDI

Samsunspor, Ali Diabate transferinden 8 milyon Euro, Van Drongelen transferinden ise 6.5 milyon Euro kazanmıştı. Mouandilmadji, de 9 milyon Euro’luk transferiyle Samsunspor, tarihinin en pahalı satışını gerçekleştirmiş oldu.

VEDA ETTİ

Kırmızı-beyazlı kulüp de Mouandilmadji için yayımladığı mesajla oyuncusuna veda etti. Samsunspor, golcü futbolcunun mücadeleci oyununa, Avrupa'daki performansına ve takıma verdiği katkıya vurgu yaparak, "Saha içindeki hırsın, örnek takımdaşlığın ve verdiğin tüm emekler için teşekkürler Marius. Yolun açık olsun!" ifadelerini kullandı.

119 MAÇTA 57 GOLE KATKI

Marius Mouandilmadji, Samsunspor formasıyla çıktığı 119 maçta 44 gol ve 13 asist üretti. Çadlı santrfor böylece kırmızı-beyazlılarda toplam 57 gole doğrudan katkı sağladı.