Benfica savunmasına büyük zorluk yaşatan genç yıldız, sahadaki etkili performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Karşılaşmanın ardından, futbol dünyasından birçok isim onun hakkında övgü dolu sözler söyledi. Bu isimlerden biri de İngiliz futbolunun efsane savunmacılarından Rio Ferdinand oldu.

Manchester United formasıyla büyük başarılara imza atan ve kariyerinde Cristiano Ronaldo gibi yıldızlarla oynayan Ferdinand, Lamine Yamal’ı Twitter hesabından yaptığı paylaşımla övdü. Efsane savunma oyuncusu, "Lamine Yamal: Hayatım boyunca bu yaşta böyle bir şey gördüğümü sanmıyorum. Kimse onun yaptığı şeyleri, bu seviyede ve bu istikrarda yapmadı!" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, Rio Ferdinand’ın Lamine Yamal’a duyduğu hayranlığın ilk göstergesi değil. Daha önce de genç yeteneği öven eski futbolcu, onun özel bir oyuncu olduğunu defalarca dile getirdi. Ferdinand’ın bu sözleri, Lamine Yamal’ın futbol tarihine adını yazdırmaya aday bir oyuncu olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.