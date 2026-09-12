Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor, Eyüpspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Karadeniz ekibi mücadeleyi 10 kişi tamamlamasına rağmen 3 puanın sahibi oldu.

21. dakikada Çaykur Rizespor, Sowe ile öne geçti. Doicaru'nun sağdan sol ayağıyla ortaladığı topu Sowe kafayla ağlara gönderdi: 0-1

44. dakikada Çaykur Rizespor 10 kişi kaldı. 42. dakikada Raux Yao'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gören Mihaila, VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

90+2. dakikada Çaykur Rizespor skoru 2-0 yaptı. Kullanılan kale vuruşu sonrası meşin yuvarlağı rakip yarı alanın solunda kontrol eden Emrecan Bulut, iki rakibinden sıyrılarak kaleye yöneldi ve şutunu çekti. Kalecinin müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 0-2.