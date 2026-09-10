Fenerbahçe, 18 yıl sonra katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına evinde Roma karşısına çıkıyor. İtalyan devi, mücadeleye özel bir formayla çıkacak.

İtalyan ekibi, Türkiye'de bahis ve kumar şirketlerinin reklamlarına yönelik kısıtlamalar nedeniyle normalde formasının göğüs bölümünde yer alan ana sponsorunu kullanamayacak.

Roma yönetimi, forma göğsünü boş bırakmak yerine Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) ile iş birliğine gitti. İtalyan ekibinin giyeceği özel formada WFP logosunun yanı sıra "Together for Nepal" mesajı ve Nepal bayrağı yer alacak. Bu çalışmayla, Nepal'de yaşanan sel ve heyelanların ardından ortaya çıkan insani krize dikkat çekilmesi hedefleniyor. Bölgede yaklaşık 43 bin kişinin acil yardıma ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Roma maç formaları ile anlamlı bir harekete de imza atacak. İtalyan devi Fenerbahçe karşılaşmasında futbolcuların giyeceği formaları, gelirini Dünya Gıda Programı'nın Nepal'de yürüttüğü acil yardım çalışmalarına aktarmak amacıyla açık artırmaya çıkaracak.