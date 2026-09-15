Asya Şampiyonlar Ligi'nde BAE'nin Al Ain takımı, Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ı 4-0 mağlup etti.
Abu Dabi'ye bağlı Al Ain kentindeki Hazza Bin Zayed Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Al Ain, rakibini 4-0 yenerek Asya Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı.
Ev sahibi Al Ain'in gollerini 25 ve 63. dakikalarda Houssine Rahimi, 72. dakikada Süfyan Rahimi ve 85. dakikada Yakumakis attı.
Cristiano Ronaldo'nun takımı Al-Nassr ise ligde ilk maçında puanla tanışamadı.