Şahan Gökbakar, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi törenine katılan heyetinin fotoğrafını paylaşarak yönetime yönelik hicivli bir eleştiri yaptı. Ünlü komedyen, paylaşımında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, eşi Mesude Özbek ve diğer yöneticileri Osmanlı dönemi unvanlarıyla anarak 'hanedan' benzetmesi yaptı. "AYRANINIZ YOK TRANSFER ETMEYE" Gökbakar, fotoğraftaki kişileri şu şekilde tanımladı: "Soldan sağa Galatasaray Hanedanı üyeleri: Maruf paşa, Eray paşa, Sultanlar Sultanı Şeyh-ül Transfer Dursun bey, Mesude hanımefendi, hanımefendinin çantası Hermes bey, Sadrazam-ül Transfer Gevrekçizade Abdullah paşa ve Kethüda Fatih bey". Paylaşımın sonuna eklediği çarpıcı ifadelerle kulübün maddi durumuna ve transfer yetersizliğine dikkat çekti. Gökbakar, yönetimi şu sözlerle eleştirdi: "Ayranınız yok transfer etmeye tahtırevanla gidersiniz kura çekmeye". Gökbakar, "Daha da kalabalık gitseydiniz..." notunu da düşerek eleştirisini tamamladı.

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