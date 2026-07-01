Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetimindeki yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda devam ediyor.
Antrenmanlara devam eden sarı-lacivertlilerde Anderson Talisca; çift kale antrenman esnasında sakatlık geçirerek antrenmanı yarıda bırakmak zorunda kalmıştı.
Anderson Talisca dün akşam antrenmanı sonrası tedbir amaçlı MR’a girdi. Anderson Talisca’nın çekilen MR’ında ciddi bir bulguya rastlanmadı. Brezilyalı oyucunun kısa süre içinde takıma katılması bekleniyor.
Brezilyalı oyuncu, Avusturya kampında takımla olacak.