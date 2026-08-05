Liverpool kariyerini noktalayan 34 yaşındaki Salah'ın Trabzonspor ile 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Bordo-mavili yönetim, Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinden çekilmesinin ardından devreye girerek oyuncu ve menajeri Ramy Abbas ile yürüttüğü görüşmeleri kısa sürede sonuçlandırdı.

İddialara göre Trabzonspor, Mohamed Salah'a yıllık 17 milyon euro net garanti ücretin yanı sıra yüksek performans primlerini içeren cazip bir teklif sundu. Taraflar ayrıca ticari haklar konusunda da anlaşmaya vardı. Buna göre Salah, üzerinde isminin yer aldığı lisanslı ürünlerin satışından elde edilecek gelirin yüzde 20'sini alacak.

İstanbul'a geliş saati belli oldu

Trabzonspor'un açıklamasına göre Mohamed Salah, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 12.00'de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inecek. Mısırlı yıldızın aynı gün akşam saatlerinde Trabzon'a geçmesi planlanırken, şehirde düzenlenecek karşılama programının ayrıntıları gün içerisinde paylaşılacak.

Liverpool'da unutulmaz bir kariyer

15 Haziran 1992'de Mısır'ın Garbiya vilayetindeki Nagrig köyünde dünyaya gelen Mohamed Salah, profesyonel futbol kariyerine El Mukavlun'da başladı. Avrupa macerasına 2012 yılında Basel'e transfer olarak adım atan yıldız futbolcu, daha sonra Chelsea, Fiorentina ve Roma formalarını giydi.

2017 yılında Liverpool'a transfer olan Salah, teknik direktör Jürgen Klopp yönetiminde dünyanın en etkili hücum oyuncularından biri haline geldi. İngiliz ekibinde geçirdiği dokuz sezonda kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran Mısırlı yıldız, Premier Lig'de dört kez gol kralı olurken iki kez asist kralı seçildi ve iki kez de sezonun en iyi oyuncusu ödülünü kazandı.

Liverpool kariyerinde üç Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Salah; UEFA Şampiyonlar Ligi, FA Cup, üç İngiltere Lig Kupası, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferleri yaşadı.

Kırmızı formayla çıktığı 442 resmi maçta 257 gol ve 123 asist üreten Salah, Premier Lig tarihinde Liverpool'un en golcü oyuncusu olmayı başarırken, ligin en çok gol atan yabancı futbolcusu unvanını da elinde bulunduruyor. Ayrıca Şampiyonlar Ligi tarihinde 50 golle en fazla gol atan Afrikalı futbolcu konumunda yer alıyor.

Mısır Milli Takımı'nın kaptanı

121 kez formasını giydiği Mısır Milli Takımı'nda 68 gole imza atan Mohamed Salah, uzun yıllardır takım kaptanlığını üstleniyor. "Mısır Kralı" lakabıyla tanınan yıldız futbolcu, Afrika Uluslar Kupası ve Dünya Kupası gibi organizasyonlarda ülkesini temsil ederken, sahadaki başarılarının yanı sıra Arap dünyasının en etkili spor figürlerinden biri olarak gösteriliyor.

Beşiktaş da masadaydı

Transfer döneminde Mohamed Salah ile Beşiktaş da yakından ilgilenmişti. Siyah-beyazlı kulübün Futbol Direktörü Önder Özen, oyuncunun menajerinin yüksek mali talepleri nedeniyle kulübün transferden çekildiğini açıklamıştı.

Trabzonspor ise kısa süre içinde yürüttüğü görüşmeleri olumlu sonuçlandırarak dünya futbolunun en büyük yıldızlarından birini kadrosuna katma aşamasına geldi.