UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanşında Ferencvaros’a deplasmanda 4-0 mağlup olarak Avrupa Ligi’ne veda eden ve yoluna UEFA Konferans Ligi’nde devam edecek olan Trabzonspor’da Mohamed Salah, karşılaşmanın ardından yaşanan hayal kırıklığına ilişkin sosyal medyadan açıklama yayınladı.

Mısırlı yıldız şu ifadeleri kullandı:

"Kariyerimde hiçbir şey kolay gelmedi. Kötü geceler ve hayal kırıklıkları futbolun bir parçası ve ben onları motivasyona ve kupalara dönüştürmeyi öğrendim. Trabzonspor benim kulübüm ve ben bu projenin bir parçasıyım, bedenim ve ruhumla. Dün gece bunu değiştirmeyecek. Beklentilerin yüksek olduğunu biliyorum ve gerçekten inanıyorum ki başarabiliriz ve başaracağız. ‘Buraya kazanmaya geldim.’ benim için sadece bir slogan değil."