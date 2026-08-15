Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor takımları, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaştı. Heyecan dolu mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi. Trabzonspor'un golünü, 43. dakikada Noah Saviolo kaydetti. İlk yarı bordo mavili ekibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Kasımpaşa, 56. dakikada Adrian Benedyczak'ın penaltıdan bulduğu golle skoru 1-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve her iki takım da sezona 1'er puanla başladı. Trabzonspor'un yeni transferi dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah, 58. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun yerine oyuna dahil oldu. Trabzonspor, ligin 2. haftasında Başakşehir'i konuk edecek. Kasımpaşa ise deplasmanda Çorum FK ile kozlarını paylaşacak.

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