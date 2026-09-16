Süper Lig’de 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puan alan Galatasaray, yeni yeni transferlerinin skor katkısı olmadan ligin zirvesine çıktı. Başakşehir’e golünü attıktan sonra sakatlanıp çıkan Osimhen, Kocaeli maçında yoktu. Aslan, yine de sahada kükreyip Kocaelispor engelini aştı. Teknik Direktör Okan Buruk, “Muhteşem zamanımızda değiliz” diyerek ekim ayını işaret etti. Batrakov, Leao, Deniz Gül ve Ugochukwu’nun 9 Ekim’deki Kasımpaşa maçına kadar yüzde yüz hazır hale gelmesiyle Cimbom’un güçlü bir takım olacağı ön görülüyor.

LEAO ISINMAYA BAŞLADI

Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus Akgün... Şampiyon olan kadrodaki isimler takımın omurgasını oluşturuyor. Yenilerden katkı yok ama eskilerin sistemi tıkır tıkır işliyor. Cimbom, bu dönemde 5 maçta 13 gol atarak ligin en skorer takımı konumunda. Yavaş yavaş ısınan Leao, milli arada fiziksel gücünü yukarıya çekecek. Okan Buruk, Trabzonspor karşılaşmasında Portekizli yıldızdan etkili bir performans bekliyor. Bu arada yeni sezona kötü başlayan isimlerden Sane’nin de performansının yukarıya çıkarılması hedefleniyor.