2024-2025 sezonunda Bölgesel Amatör Lig 8’inci Grup’ta şampiyon olarak TFF 3’üncü Lig’e yükselen Bursa temsilcisi Fethiye İdman Yurdu Spor Kulübü, sosyal medya hesabından ligden çekilme kararı aldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Ne gençlerimizin gelişimine katkı sağlayacak bir altyapı desteği, ne oyuncularımızı deplasmana götürecek bir otobüs, ne de en temel ihtiyaçlarımızı karşılayacak bir maddi katkı sağlandı. Biz bu şehri ve bu semti onurlandırmak için sahaya çıktık. Ama ne yazık ki arkamızda durması gereken eller bize dönmedi. Bu sebeple, derin bir üzüntüyle bildiriyoruz ki; Fethiye İdman Yurdu Spor Kulübü, 3’üncü Lig’den çekilme kararı almıştır. Bu karar, sadece bir çekilme değil; bir sistemsizlik, bir sahipsizlik ve duyarsızlık protestosudur. Bugün kaybeden biz değiliz. Kaybeden, gençliğine ve değerlerine sırt çeviren Bursa futbolu olmuştur”