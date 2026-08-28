Fransa'nın önde gelen yayın organlarından L'Equipe'in haberine göre UEFA, Olimpik Lyon'u 2-1 mağlup ederek eleyen Fenerbahçe'nin mücadele sonrasında sahada yaşanan gerginliklerini mercek altına aldı.

Maç boyunca ev sahibi tribünlerin hakaretlerine maruz kalan Matteo Guendouzi'nin, bitiş düdüğüyle birlikte Lyon taraftarlarına dönerek "Allez l'OM" tezahüratında bulunduğu ve kışkırtıcı hareketler sergilediği bildirildi. Fransız futbolcunun "sportmenlik dışı müdahale" ve "seyircileri kışkırtma" suçlamaları doğrultusunda UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 15. maddesi uyarınca 1 ila 3 maç men cezası alabileceği, sarı-lacivertli kulübe ise para cezası kesilebileceği kaydedildi.

SALDIRGAN ANTRENÖRE 5 MAÇA KADAR CEZA

Karşılaşmanın ardından yaşanan arbedede Guendouzi'ye fiziki müdahalede bulunduğu belirtilen Lyon Kaleci Antrenörü Antonio Ferreira da disiplin sevkine dahil edildi.

UEFA'nın olayı "bir oyuncuya saldırı" veya "ağır fiziki müdahale" kapsamına alması halinde Ferreira'ya 3 ila 5 maç arasında men cezası verilebileceği ifade edildi. Fransız temsilcisinin de antrenör hakkında kulüp içi idari süreç başlatması bekleniyor.

'LOKUM GİBİ KURA' YORUMLARI

Fransa'da yaşanan ceza gündemine karşın, sarı-lacivertlilerin Devler Ligi lig aşamasındaki rakipleri sosyal medyada oldukça olumlu karşılandı. Kullanıcılar, 'lokum gibi kura' yorumları yaptı.

Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki 8 rakibi şu şekilde:

Liverpool

Atletico Madrid (D)

Roma

Aston Villa (D)

Villarreal

Shakhtar Donetsk (D)

Slavia Prag

LASK Linz (D).