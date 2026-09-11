UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Lens, Slavia Prag'ı deplasmanda müthiş bir geri dönüşe imza atarak 3-2 yendi.
2 DAKİKADA ZAFER KAZANDILAR
Slavia Prag, 51'inci dakikada Sturm'nun golüyle 1-0 öne geçti. Lens, 73'nci dakikada Sima'nın golüyle maça dengeyi getirdi ve skor 1-1'e geldi.
Maçın son anlarında Slavia Prag, 88'inci dakikada Sturm'nun golüyle tekrar öne geçti. Ancak Lens, uzatma dakikalarında Thauvin'nin 90+1'de ve Aguilar'nın 90+3’te attığı gollerle maçı 3-2 kazandı.
Bu sonucun ardından Lens, Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başladı. Ev sahibi Slavia Prag Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri arasında yer alıyor.