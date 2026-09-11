UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında öne çıkan futbolcuları açıkladı. Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Archie Brown, Roma ile berabere kalınan maçta attığı golle bu listeye girdi.
UEFA'nın yayınladığı haftanın 11'inde kalede Real Madrid'den Thibaut Courtois yer alıyor. Defans hattında PSV'den Sergino Dest, Real Betis'den Marc Bartra, Aston Villa'den Pau Torres ve Fenerbahçe'den Archie Brown bulunuyor.
Orta sahada Arsenal'den Martin Odegaard ve Como'dan Martin Baturina, forvet hattında ise Bayern Münih'ten Michael Olise, PSG'den Ferran Torres, Stuttgart'tan Ermedin Demirovic ve Barcelona'den Raphinha yer alıyor.