Basketbol Süper Ligi final serisinde Beşiktaş Fibabanka karşısında 3-1 önde olan sarı-lacivertliler, bugün evinde şampiyonluk için mücadele edecek.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde final heyecanı sürüyor. Seride 3-1 önde olan Fenerbahçe Beko, bugün Beşiktaş Fibabanka'yı konuk edecek. Karşılaşma saat 20.30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak.
SALON NEFESİNİ TUTACAK
Sarı-lacivertli ekip, bu maçı kazanması halinde sezonu şampiyon olarak tamamlayacak. Beşiktaş Fibabanka ise deplasmanda alacağı galibiyetle seriyi İstanbul'daki altıncı maça taşımayı hedefliyor.