Samsunspor Kulübü Derneğinin olağan kongresinde mevcut başkan Yüksel Yıldırım, yeniden göreve getirildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilen kongrede faaliyet ve mali raporlar okunarak kabul edildi.
Daha sonra açık oylama ile yönetim kurulu üyelerinin seçimi gerçekleştirildi. Tek liste ile gidilen seçimde katılan üyelerin tamamının oyunu alan mevcut başkan Yüksel Yıldırım, yeniden göreve getirildi.
Yönetim kurulu ise Murat Alanyurt, Ali Asal, Hasan Kaya Aşçı, Veysel Bilen, Tuncay Bulut, Fazlıhan Carus, Nuray Çelik, Nuri Demirarslan, Oktay Dursun, Zafer Erdoğan, Volkan Erdil, Aslı Moral Ergin, Hakan Murat Erkan, Fatih Hasbal, Serkan Kaya, Onur Öztekin, Arzu Soğancı ve Sedat Uygun'dan oluştu.