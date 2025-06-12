Galatasaray'ın üç yıllık anlaşmaya vardığı Alman yıldız Leroy Sane'nin FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele etmek için Bayern Münih'e döneceği belirtildi.
Bild'de yer alan habere göre Leroy Sane, ABD'ye giderek Bayern Münih'in FIFA Kulüpler Dünya Kupası kadrosuna katılacak. 30 Haziran'a kadar Bayern Münih ile sözleşmesi olan oyuncu takım arkadaşlarına bu turnuvada veda edecek.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 15 Haziran 2025 – 13 Temmuz 2025 tarihleri arasında oynanacak.
Bayern Münih de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Leroy Sane'nin FIFA Kulüpler Dünya Kupası kadrosunda yer alacağını duyurdu.
Kulüp paylaşımında "Galatasaray'a transfer olmadan önce: Leroy Sane, 30 Haziran'a kadar Kulüpler Dünya Kupası'nda Bayern Münih takımında oynayacak" denildi.