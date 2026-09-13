Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 1-0 yenildikleri Galatasaray maçında oyuncularının performansından memnun olduğunu söyledi.

İnan, RAMS Park'taki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Takımının Galatasaray gibi bir ekibe karşı iyi mücadele ettiğini belirten İnan, " Galatasaray'ın bugün çok baskılı başlayacağını bekliyorduk. Hafta içi de hep bu şekilde çalıştık. Doğru bir duruş, iyi bir mücadele ve kaptığımız toplarla öncelikli hedefimiz geçişten pozisyon yakalamaktı. Maçın ilerleyen bölümlerinde stratejimiz biraz değişecekti. Kısmen oyun istediğim gibi gitti. Defansif duruşumuz çok iyiydi. Çok net pozisyon vermedik ama yan ortalardan, kornerlerden, duran toplardan, karambollerden zaman zaman sıkıntılar yaşadık. Oyunu genel olarak değerlendirdiğimizde oyuncularımın performansından, eforundan ve sahadaki defansif duruşundan oldukça memnunum. Galatasaray deplasmanında böyle bir dönemde bu kadar efor sarf etmek kolay değildi. Direkten dönen pozisyonumuz vardı. 1-0'dan sonra yakaladığımız 1-2 pozisyon vardı. Atamadığımız final pasları vardı. Onları biraz daha dikkatli ve kaliteli olsaydık belki buradan puan ya da puanlar alabilirdik." diye konuştu.

Son pasları iyi yapamamalarının kendilerini sıkıntıya soktuğunu aktaran genç teknik adam, "Oyun bizim adımıza çok dirençli geçti. Defans yapmak çok kolay bir iş değil. Rakip kalede daha fazla gözükebilirdik, geçişleri daha sağlıklı yapabilirdik. Geçiş pozisyonu yakalayacağımız anlarda kalitemizi gösteremememiz bizi biraz sıkıntıya soktu. Diğer tarafta çok yüksek bir efor ve mücadele vardı. Genç oyuncularımız var. Böyle bir atmosferde baskı yaşamaları da gayet normal." ifadelerini kullandı.

'ŞANSLI HİSSEDİYORUM'

Taraftarların her zaman kendilerine destek verdiğini vurgulayan İnan, "Taraftarımıza gönülden teşekkür etmek istiyorum, takımlarını çok seviyorlar, her yerde bizim yanımızda oluyorlar. Dolayısıyla bu beni çok mutlu ediyor. Maçtan önce vermiş oldukları bir röportaj var. Söyledikleri bir şey çok hoşuma gitti. 'Bugün sonuçtan bağımsız desteklemeye gidiyoruz. Yense de yenilse de biz takımımıza inanıyoruz ve onların yanında olacağız.' diyorlardı. Bu oyuncular için çok önemli bir şey. Taraftarların bu denli desteklemesi ve sahiplenmesininden dolayı hem kendimi hem de oyuncularımı şanslı hissediyorum." şeklinde görüş belirtti.

'NET BİR HEDEF YOK'

Yeşil-siyahlı takımın teknik direktörü, bu sezon genç bir kadro kurdukları için hedefler belirtmeyeceğini söyledi. Anadolu takımında iki sezon üst üste çalışmanın zor olduğuna değinen İnan, sözlerini şöyle sürdürdü: "İki sene üst üste aynı takımda Anadolu'da çalışmak çok kolay değil. İki senedir bu çalışmayı çok büyük değişimlerle yapmaya çalışıyorum ve en büyük sınavım bu. Başkanımıza, camiaya teşekkür etmek istiyorum. Bana güveniyorlar. Ben de bu ana kadar güvenlerini boşa çıkarmadığımı düşünüyorum. Ancak bu benim için yeterli değil. Değiştik, yaş ortalamamızı düşürdük, oyuncularımız çok genç, maaş limitimizi indirdik. Her sene takımlar belki de finansal açıdan daha üzerine koyarken biz geçen senenin altına düştük. Bununla beraber hedef belirlemek kolay değil. Bir hedef koymadan, hayal kurmadan bu işin içinde olamıyorsunuz. Hedefimiz, hayalimiz tabii ki var ama net bir hedef belirtmek istemiyorum. Genç oyuncularımız, çok mücadele eden bir takımımız var. Takımını seven bir taraftar kitlemiz var. Hangi kulvarda olursak olalım sadece maç kazanmak istiyoruz."

'FUTBOL İKLİMİ MAALESEF BÖYLE'

Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Selçuk İnan, kendisine destek vermemesine rağmen sarı-kırmızılı taraftarlarını her zaman seveceğini söyledi.

Eski takımlarına hiçbir zaman yanlış yapmadığını savunan İnan, sözlerini şöyle tamamladı: "Futbol iklimi Türkiye'de maalesef böyle. Bütün hayatım boyunca kendimi anlatmaya çalıştım ama anlatabildiğimi düşünmüyorum. Hiç yanlış yapmasanız da bir algı olabiliyor, bir şeyler istemediğiniz gibi gidiyor. Hep kendinizi savunmak için çaba sarf ediyorsunuz. 'Ben aslında öyle biri değilim, ben böyle bir şey yapmadım, ben işimi yapıyorum.' diyorsunuz. Bazen karşılığı oluyor, bazen olmuyor. Bu da artık bizi yoruyor. Bildiğim bir tek şey var kalbimde Galatasaray taraftarının hepsi var. Hiçbir yerde de kötü söz söylemedim, söyletmedim. Ancak taraftarların bana olan teveccühü bugün olur, yarın olmaz. Bu onların bana nasıl baktığıyla ilgili. Bir gerçek var ki geçmişte çok önemli başarılar yakaladığınız takımlarınızdan başka bir takıma gittiğinizde 'hain' ilan ediliyorsunuz. Aslında çok düzgün bir duruşunuz olsa dahi maalesef istemediğiniz ithamlarla da karşılaşabiliyorsunuz. Bugün Galatasaray taraftarları sevgi gösterisinde bulunmadı. Belki bundan yıllar sonra Kocaelispor taraftarları da bana aynı şeyi gösterecek. Trabzonspor taraftarları da bana bunu yaptı. Ancak en nihayetinde geçmişe dönüp baktığımda şükürler olsun ki hep düz durdum, hep düzgündüm, hep dürüsttüm. İşimi severek, saygıyla yaptım. Asla profesyonel işimden ödün vermedim. Bugün de o durumdayım. Dolayısıyla da Galatasaray, Kocaelispor, Trabzonspor taraftarının da bana karşı olan tavrı her zaman başımın üstünde. Bütün vicdanımla rahatım ama bundan sonra olayları yorumlama ve bana göstermiş oldukları tutum başımla beraber."