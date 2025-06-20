Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 22 Haziran’daki olağanüstü kongre öncesinde camiaya seslendi. Projeler ile ilgili bilgi veren Serdal Adalı, "Beşiktaşımızı eski günlerine döndürecek, yeniden şampiyonluklara, kupalara taşıyacak plan doğrultusunda durmaksızın çalışıyoruz. Tarihimizin en büyük borç azaltma işlemine de imza attık." dedi.

Adalı’nın açıklamaları şu şekilde:

“Dikilitaş'taki 15 dönüm arazimizin yanı sıra kulübümüze tahsisli 5 dönüm araziyi de satın alarak 20 dönüm alan üzerine Emlak Konut ile büyük bir gayrimenkul projesi gerçekleştireceğiz. Üstüne basa basa tekrar ediyorum, malımızın satıldığı kesinlikle doğru değil. 40 senedir Beşiktaş'a gelir getirmeyen bir yeri, gelir getirecek bir duruma getiriyoruz. 5 dönüm de satın alarak ek yer kazandırıyoruz.”

“Burası, Fulya'da geçmişte yapılan projeyle karıştırmasın. Burada bir müteahhitle anlaşıp yüzdeyle yap sat yapmıyoruz. Bir arsamız var, bu arsamıza izinleri alsın diye Emlak Konut ile anlaşma yapıyoruz. Emlak Konut ihale yapıyor, müteahhiti seçiyor, finansmanı sağlıyor. Tüm bu işlerden toplam ciro üzerinden %8 pay alıyor. Bu tip projeler arasında inşaat maliyeti de yüzde 22 ile yüzde 25 arası bir rakama ulaşıyor.”

'MALIMIZI KİMSEYE VERDİĞİMİZ YOK'

“Biz malımızın bir inşaat yaptırıyoruz. Malımızı kimseye verdiğimiz yok. Daire ve ticari alanların satışını da Emlak Konut ile projeye dahil etmek istediğimiz Ziraat Bankası yapıyor. Banka ve devlete olan borçlarımız öncelikli kapanmak üzere tahsil edildikten sonra geri kalan tapular yine bizim. Tekrar ediyorum, Fulya'daki gibi yap-sat projesi değil. Paramızla inşaat yaptırıyoruz. Biz bu yetkiyi sadece bankaya ve devlete olan borçlarımızla faizli borçlarımızı kapattırmak için istiyoruz.”

“Ben yetkiyi, bu faizi durdurmak için istiyorum. Senelik ödediğimiz bu 50 milyon euro ile rakiplerle mücadele edebilmek için kaliteli bir takım kurmak istiyoruz. Rakiplerle arada açılan mali makası kapatmak için istiyoruz. Rakiplerin bir futbolcuya senede 15-20 milyon euro ödediği ortamda aynı kalitede futbolcu topluluğu oluşturmak için istiyoruz. Bu projeden gelen gelirin tamamı faizli borçların kapanmasında kullanılacak. Geri kalan tapuları da kasamıza koyacağız. Bu projeye vereceğiniz onay, Beşiktaş küçük olsun ama benim olsun diyenlere ya da alttan alta Beşiktaş'ı yabancı sermayeye teslim etmeye hazırlayanlara en büyük cevap olacaktır."