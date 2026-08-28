Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) kararları açıklandı. Kurul, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'ya futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Beşiktaş Kulübü'ne ise 3,5 milyon TL para cezası uygulanmasına karar verildi.

PFDK ayrıca Beşiktaş yöneticisi Hakan Daltaban'a 2,5 milyon TL para cezası ve 20 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Böylece Beşiktaş'a yönelik kararlar kapsamında toplam para cezası 6 milyon TL olurken, Adalı ve Daltaban hakkında verilen hak mahrumiyeti cezaları da dikkat çekti.