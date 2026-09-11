“BU KARAR SÜRPRİZ DEĞİL”

Çelikler, Kartal’ın istifasının kendisi açısından şaşırtıcı olmadığını belirterek Fenerbahçe’nin yönetim anlayışına dikkat çekti. “Ben böyle yönetiyorum” anlayışının kulüpte hakim olduğunu savundu.

“KARTAL KARİYERİNİ KURTARDI”

İsmail Kartal’ın istifa ederek kariyerinin geri kalanını kurtardığını söyleyen Çelikler, deneyimli teknik adamın uzun süredir ağır eleştirilere maruz kaldığını ifade etti. Kartal’ın Fenerbahçe’ye ciddi bir ekonomik katkı sağladığını da hatırlattı.

“SU ŞİŞESİ BAHANE”

Kartal’ın ayrılığının tribünden atılan su şişesiyle açıklanmasını da eleştiren Çelikler, bunun gerçek neden olmadığını savundu. “Adam sizin yüzünüzden gitti” diyerek yönetime tepki gösterdi.

“BÜYÜK BİR KARAKTER ORTAYA KOYDU”

Transfer politikası konusunda da Kartal’ın bazı oyuncuların gönderilmesine karşı çıktığını belirten Çelikler, "İsmail Kartal, kesinlikle Talisca'yı göndermek istemedi. Fred'i de göndermek istememişti. Şu anda büyük karakter koydu." şeklinde konuştu.

“OYUNCULARA SÖZÜ NASIL GEÇECEK?”

Kartal’ın kendi isteğiyle istifa etmesinin bile engellenmesini eleştiren Çelikler, “Kendi kararıyla istifa bile edemiyor. Böyle bir teknik direktör oyunculara nasıl sözünü geçirecek?” diyerek tartışmayı farklı bir boyuta taşıdı.

“DÖNERSE SAYGIM KALMAZ”

İstifa kararının kabul edilmeyeceğini açıklayan Aziz Yıldırım'ın sözlerinin ardından "Asla geri dönmemek üzere dedikten sonra dönerse benim de kendisine hiçbir saygım kalmaz." ifadelerine yer verdi.