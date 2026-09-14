Real Madrid'de süre aldığı neredeyse her dakikayı verimli kullanan Arda Güler'in kulübede geçirdiği vakit futbolseverlerin gündeminde... İspanya'da Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya, Arda Güler'e haksızlık yaptığı gerekçesiyle eleştiriler yükselirken, milli futbolcuya bir uyarı da tecrübeli futbol adamı Sergen Yalçın'dan geldi.

"SENİ DE YAKMASIN; DİKKAT ET"

YouTube'da KAFA Sports'ta gündemi değerlendiren Yalçın, Arda Güler'in Jose Mourinho'ya dikkat etmesi gerektiğini vurguladı. Portekizli teknik adamın 'günlerinin sayılı' olduğunu söyleyen Yalçın, şöyle konuştu:

"Mourinho antrenörlüğü falan bırakmış. Çok fazla uzun kalmaz Real Madrid'de. Arda Güler'e tavsiyem; aman idare et orada biraz... Uğraşma onunla. Zaten gidecek, seni de yakmasın giderken."

ÇOK KISITLI SÜRE ALDI

Şampiyonlar Ligi'nde cezası nedeniyle sahaya çıkamayan Arda Güler, La Liga'da ise 5 maçta yalnızca 227 dakika süre bulabildi. Maç başına yaklaşık 45 dakika ortalamayla oynayan milli yıldız, 1 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.

Transfermarkt'a göre 90 milyon euro piyasa değerine sahip olan 21 yaşındaki yetenek, tabela katkısının yanı sıra aldığı kısıtlı sürelerde takıma kazandırdığı atak zenginlikleriyle takdir topladı.