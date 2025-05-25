Teknik direktör ve futbol yorumcusu Sergen Yalçın, Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Osimhen hakkında açıklamalarda bulundu. Ekol TV’ye konuşan Yal.ın yıldız oyuncunun maliyetinin çok olduğunu ve bunun gerçekçi olmadığını belirtti. Yalçın’ın açıklamaları şu şekilde:

“Osimhen kaliteli bir oyuncu, ancak 80 milyon euro gibi bir bedel bu lig için gerçekçi değil. Elbette transfer edilmeli, fakat bu rakamlarla değil. Gerçekçi olmalıyız. Bir oyuncu transfer ederek Şampiyonlar Ligi kazanılacağını mı düşünüyorsunuz? Futbol sadece transferle değil, kadro planlaması, derinlik ve sistemle bir bütündür"