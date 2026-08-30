Beşiktaş'taki son teknik direktörlük döneminden önce Candaş Tolga Işık ile KAFA Sports'ta program yapan Sergen Yalçın'ın ekranlara döneceği açıklandı. Yalçın ile Işık'ın yeni programının adının "10 Numara" olacağı duyuruldu. Yayınları ilgiyle takip edilen 53 yaşındaki futbol adamı, kariyerine yeniden kamera karşısında devam edecek. 18 MAYIS'TA YOLLAR AYRILMIŞTI Beşiktaş ile 2020-21 sezonunda Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazanan Sergen Yalçın ile Siyah-Beyazlıların yolları, geçen sezon Türkiye Kupası'na yarı finalde veda edildikten kısa süre sonra ayrılmıştı. Deneyimli çalıştırıcı, 18 Mayıs 2026'da Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ayrılık kararının alındığını duyurmuştu.

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