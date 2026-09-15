Sergen Yalçın, Kafa Sports'ta katıldığı programda, Türkiye'ye yeni gelen transferlerle ilgili görüşlerini paylaştı ve bu oyuncuların hiçbirini beğenmediğini belirtti.

Yalçın, “Türkiye'ye gelen oyuncuların hiçbiri şu anda dünya yıldızı falan değil. Yıldızıydı” ifadesini kullandı. Bu sözlerin ardından Candaş Tolga Işık, Trabzonspor'un transfer ettiği Salah'ı örnek vererek “Dünya yıldızı hocam” yanıtını verdi.

Yalçın, bu iddiaya karşılık öfke dolu bir soru sordu: “Baba niye o zaman Manchester City'ye falan gitmedi? Dünya yıldızıydı evet. Ama şu anda değil.”

Yalçın, Leao, Greenwood, Salah ve Lukaku'yı örnek vererek, söz konusu isimlere dünya paraları verildiğini ancak hepsinin şu an “o oyunun çok uzağında” olduğunu söyledi. Özellikle Fenerbahçe'nin Greenwood'a ve Lukaku'ya yönelik büyük yatırımlarını eleştirdi.

Sergen Yalçın Salah'ın son maçına da mercek tutarak "E şimdi bu kadar para harcıyorsun, bu kadar yatırım yapıyorsun, e hangi maçı kazandıracaksın? Nasıl kazanacaksın, onu soruyorum işte yani ben de. Neyi kazanacaksın yani? Marka, evet marka. Ondan hiçbir şüphem yok. Tabii ki marka, bir şey demiyorum. Ama Konyaspor maçını seyrettin mi? Nasıl bir marka? Nasıl bir marka? 10 üzerinden kaç verirsin Salah'a Konya maçında? Bak, 90 dakika boyunca hiçbir olumlu hareketi yok ve takımı 3-4 tane acayip kontratağa düşürecek pozisyonlarda topları, basit topları kaybetti.” diye konuştu.

Yalçın, maçın detaylarını vererek öfkesini dile getirdi: “Sadece Konya maçını konuş, hiçbir şey yapmadı. Ee şimdi bu kadar para harcıyorsun, bu kadar yatırım yapıyorsun, e hangi maçı kazandıracaksın? Nasıl kazanacaksın, onu soruyorum işte yani ben de. Neyi kazanacaksın yani?”