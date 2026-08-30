Rafael Leao transferiyle adından söz ettiren Galatasaray, hücum rotasyonunu güçlendirme çalışmalarına hız verdi. Mauro Icardi'nin yokluğunda ileri uca gol potansiyeli yüksek bir isim kazandırmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, aradığı profili İsviçre'de buldu. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Sion forması giyen 20 yaşındaki İsviçreli golcü Winsley Boteli için kulübüyle resmi görüşmelere başladı.

MÜTHİŞ SKOR KATKISIYLA BAŞLADI

2026-2027 sezonuna olağanüstü bir başlangıç yapan 20 yaşındaki santrfor, sergilediği skorer performansla dev kulüplerin radarına girdi. Genç yıldızın bu sezonki dikkat çeken istatistikleri şu şekilde:

UEFA Avrupa Konferans Ligi Elemeleri: 6 maç, 7 gol, 1 asist

İsviçre Süper Ligi: 4 maç, 3 gol, 1 asist

Genel Toplam: 10 maç, 10 gol, 2 asist

BONSERVİSİNE 3.5 MİLYON EURO ÖDEDİLER

Geçen sezon Almanya'nın Borussia Mönchengladbach kulübünden kiralanan Winsley Boteli, gösterdiği gelişim üzerine İsviçre ekibi tarafından 3.5 milyon Euro ödenerek bonservisiyle kadroya katılmıştı. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 5 milyon Euro civarında gösterilen genç forvetin Sion ile 4 yıllık daha mukavelesi bulunuyor. Sarı-kırmızılı idarecilerin transferi bitirmek için temaslarını sürdürdüğü kaydedildi.