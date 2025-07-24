Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Shakhtar Donetsk'i konuk edecek.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak kritik maç öncesi herkesi endişelendiren bir gelişme yaşandı.
Maça saatler kala Dolmabahçe güzergahı üzerinde, stadyumun hemen yanı başında alevler ve dumanlar yükselmeye başladı. Çevredekilerin çıkan yangını bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri hızlıca müdahalede bulunarak ateşi kontrol altına aldı.
Yangının henüz hangi nedenle çıktığı bilinmezken paylaşılan görüntüler sosyal medyada gündem yarattı.
Türkiye'nin hemen her yerinden yangın haberleri gelmeye devam ederken İstanbul'un göbeğinde, Beşiktaş Stadı'nda da benzer durumun yaşanması endişelere neden oldu.
Beşiktaş'ın Shakhtar'ı ağırlayacağı mücadele saat 21.00'de başlayacak.